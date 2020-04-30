2020-04-30T10:05:37+03:00
Общество

Алексей Чернов стал участником всероссийской акции #ПомогиУчитьсяДома

Депутат облдумы передал ноутбуки многодетным семьям из Советского района Воронежа
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Участие в акции #ПомогиУчитьсяДома, организованной «Единой Россией» совместно с Агентством стратегических инициатив и Министерством просвещения по обеспечению нуждающихся школьников компьютерами для дистанционного обучения, по просьбе председателя Воронежской областной Думы, члена Президиума Генсовета «Единой России», секретаря регионального отделения Партии Владимира Нетёсова принимают депутаты различных уровней.

Депутат Воронежской областной Думы, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Алексей Чернов встретился с многодетными семьями, проживающими в Советском районе Воронежа и передал им ноутбуки, для организации дистанционного обучения детей.

В поселке Тенистый семья Беспаловых - Диана и Алексей, которая воспитывает сразу семеро детей: трое – своих и еще четверо – приемных, получила в подарок от Алексея Чернова ноутбук. Теперь школьникам будет проще распределять время для получения заданий и выполнения домашней работы.

В поселке Малышево Алексей Чернов также вручил Сергею Ступникову, который один воспитывает пятерых детей, четверо их которых - школьники, ноутбук для дистанционного обучения. До этого ребятам приходилось учиться только при помощи телефона. Сейчас дети смогут спокойно закончить учебный год.

Также обе семьи получили в подарок самокаты.

«Наш долг перед детьми, их родителями – сделать максимально возможное, чтобы этот период обучения прошел с наименьшими потерями для образовательной программы, ведь сегодняшний вклад в развитие детей – это наше завтра, наше будущее» - отметил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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