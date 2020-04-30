В Воронежской области 12-летний мальчик сбил на мотоцикле 11-летнюю девочку

30 Апр 2020 2020-04-30T10:04:07+03:00

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За 29 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 87 ДТП, большинство из них произошли в областном центре - 71. Девять человек получили травмы в авариях.

Около 16.40 в Грибановке 12-летний мальчик на мотоцикле «Орион» сбил 11-летнюю девочку, которая хотела перейти дорогу. В итоге оба ребенка попали в больницу.

- Мотоцикл принадлежит отцу несовершеннолетнего, в установленном порядке не зарегистрирован. Ребенок управлял транспортным средством без средств пассивной безопасности, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU