За майские праздники воронежская телебашня трижды сменит подсветку
На майские праздники телебашня трижды порадует воронежцев иллюминацией. В честь Праздника весны и труда специалисты надписи «1 Мая», «День весны и труда» будут сменяться флагом России, цветочными узорами.
7 мая свой профессиональный праздник День Радио отметят работники телебашни - в честь этого она засияет динамичной подсветкой, наполненной неоновыми цветами.
А 9 мая на телебашне появится праздничная открытка в честь Дня Победы - торжественная программа иллюминации будет наполнена залпами салютов, красными звездами, георгиевскими лентами и другими символы Великой Победы.
Время работы иллюминации с 21:00 до 23:00.
ИСТОЧНИК KP.RU