2020-04-30T09:47:23+03:00
Общество

За майские праздники воронежская телебашня трижды сменит подсветку

Иллюминация появится на 1 и 9 мая, а также на День радио
Ярослав ИВАНОВ
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На майские праздники телебашня трижды порадует воронежцев иллюминацией. В честь Праздника весны и труда специалисты надписи «1 Мая», «День весны и труда» будут сменяться флагом России, цветочными узорами.

7 мая свой профессиональный праздник День Радио отметят работники телебашни - в честь этого она засияет динамичной подсветкой, наполненной неоновыми цветами.

А 9 мая на телебашне появится праздничная открытка в честь Дня Победы - торжественная программа иллюминации будет наполнена залпами салютов, красными звездами, георгиевскими лентами и другими символы Великой Победы.

Время работы иллюминации с 21:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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