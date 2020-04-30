2020-04-30T10:07:12+03:00
Звезды

Салют на 9 мая пройдет в Воронеже над Чернавский мостом

Горожане увидят фейерверк семи цветовых гамм
Ярослав ИВАНОВ
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,,Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Салют на 9 мая все-таки пройдёт в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Сводные артиллерийские расчеты общевойсковой армии ЗВО уже приступили к подготовке. Репетиции будут проводиться ежедневно на военном полигоне с соблюдением мер противовирусной безопасности.

- В ходе тренировок артиллеристы отработают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок 2А85. Впервые артиллерийские расчеты произведут 30 залпов из шести 100-мм противотанковых орудий МТ-12 «Рапира». Также 370 салютов и 180 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд озвучат заряды девяти видов праздничных салютов. Пушки МТ-12 и салютные установки займут свое место на дамбе Чернавского моста, - сообщили в пресс-службе ЗВО.

В небе на высоте около 250-300 метров «расцветут» «Ассоль», «Ассоль-Хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, -2, -4» в семи цветовых гаммах - серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.

Салют в День Победы положен Воронежу по статусу города воинской славы. Он пройдёт на дамбе Чернавского моста 9 мая в 22.00.

Напомним, в ЗВО также сообщили о том, что 9 мая над 12 городами России, в том числе и над Воронежем, пролетят парадным строем более сотни самолетов и вертолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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