Известный пианист расскажет воронежцам, нужна ли классике популяризация
30 апреля филармония проведёт видеоконференцию: дирижер Игорь Вербицкий поговорит с пианистом из Санкт-Петербурга Александром Масловым. Воронежцы запомнили этого музыканта по выступлению с симфоническим оркестром и во время II фестиваля «Воронежская камерата».
Александр Маслов - классический и джазовый пианист, лауреат крупных международных конкурсов в России, Италии, Германии.
Игорь Вербицкий и Александ Маслов поговорят о том, нужна ли классике популяризация, что думают академические музыканты о рок-обработках классических произведений, можно ли сочетать музыку Чайковского и джаз?
Видеоконференция пройдёт 30 апреля в 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU