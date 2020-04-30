Известный пианист расскажет воронежцам, нужна ли классике популяризация

30 Апр 2020 2020-04-30T08:54:45+03:00

Изменить размер текста: A A

30 апреля филармония проведёт видеоконференцию: дирижер Игорь Вербицкий поговорит с пианистом из Санкт-Петербурга Александром Масловым. Воронежцы запомнили этого музыканта по выступлению с симфоническим оркестром и во время II фестиваля «Воронежская камерата».

Александр Маслов - классический и джазовый пианист, лауреат крупных международных конкурсов в России, Италии, Германии.

Игорь Вербицкий и Александ Маслов поговорят о том, нужна ли классике популяризация, что думают академические музыканты о рок-обработках классических произведений, можно ли сочетать музыку Чайковского и джаз?

Видеоконференция пройдёт 30 апреля в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU