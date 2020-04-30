Воронежский театр оперы и балета устроит виртуальный «Бессмертный полк»
Театр оперы и балета 1 мая открывает виртуальную выставку фотографий земляков-фронтовиков, которые воронежцы прислали для спектакля «Василий Тёркин». Напомним, оперетту поставили к 75-летию Великой Победы.
- Сотни людей откликнулись на наш призыв прислать снимки своих близких, воевавших в Великой Отечественной. Благодаря этим фотографиям был сформирован видеоряд для «Бессмертного полка» спектакля. В кульминационные моменты действия на экране появляются лица героев. Ко Дню Победы мы планировали организовать в театральном фойе выставку собранных фотопортретов. Но в сложившихся условиях наш театральный «Бессмертный полк» прошествует в виртуальном пространстве. Проект стартует 1 мая на платформе официального сайта театра и продолжится до 9 мая включительно, - сообщили в театре.
Напомним, 8 мая в 18.00 театр покажет на сайте оперетту «Василий Теркин». Запись можно будет посмотреть в течение суток.
ИСТОЧНИК KP.RU