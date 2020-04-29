В воронежском «Буране» определились с новым главным тренером

29 Апр 2020 2020-04-29T21:29:25+03:00

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Воронежский хоккейный клуб «Буран» сделал предложения воспитанникам воронежского хоккея: Дмитрию Кузнецову, Вадиму Ефимову и Александру Шипилову и Захару Виноградову. Также идут переговоры с Александром Чиглинцевым, Асланом Раисовым и Булатом Байкеевым.

- Самое, наверно, важное - мы на 99,9% определились с главным тренером, и я надеюсь, что все пойдет по плану. Фамилию пока озвучивать не буду по понятным причинам, но как только ситуация в хоккее немного прояснится, мы его представим. Возможно, это случится уже после майских праздников. Скажу одно - это специалист с опытом, и он нам очень интересен, - отметил генеральный директор ХК «Буран» Михаил Бирюков.

Помощником главного тренера останется Сергей Королев. Также планируется сохранить сотрудничество с ярославским «Локомотивом».

ИСТОЧНИК KP.RU