Ночью в Воронеже планируют дорожный ремонт на 17 улицах

29 Апр 2020 2020-04-29T20:43:36+03:00

Будет проходить фрезерование, укрепление обочин, устройство верхнего слоя и другие работы

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе мэрии сообщили, какие участки в Воронеже планируется обновить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 29 на 30 апреля:

- улица 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной): ночью - устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА);

- улица 40 лет Октября: днем - фрезерование а/б покрытия;

- улица 65 лет Победы (от улицы Независимости до площади Советов): ночью - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

- улица 206-й Стрелковой дивизии (от улицы Лызлова до улицы Радостной): днем - укрепление обочин;

- улица Академика Королева (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минеров): ночью - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

- улица Арбатская: днем - подготовительные работы под устройство съездов;

- улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): ночью - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

- улица Дубровина (от улицы Чебышев до стелы «Воронеж»): ночью - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

- улица Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской): ночью - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

- улица Ленинградская: днем - подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днем - подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы): ночью - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

- улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): ночью - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

- площадь Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая): ночью - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

- улица Хользунова (от дома №68 до Московского проспекта): ночью - фрезерование а/б покрытия;

- улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): ночью - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

- переулок Любы Шевцовой: днем - разработка грунта, поднятие горловин колодцев.

ИСТОЧНИК KP.RU