В Воронеже частного детектива оштрафовали за нарушение тайны телефонных переговоров

29 Апр 2020 2020-04-29T18:54:27+03:00

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней

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Мировой суд в Левобережном районе оштрафовал 39-летнего частного детектива на 20 тысяч рублей. Мужчину признали виновным в нарушение тайны переписки и телефонных переговоров ( ч. 1 ст. 138 УК РФ).

Мы уже рассказывали, что в декабре прошлого года к частному детективу, обратился директор организации. Заказчик хотел получить детализацию телефонных разговоров своего подчиненного. Он заподозрил сотрудника в том, что тот отправляет конкурентам важную информацию о деятельности компании.

На тот момент у сыщика уже истекла лицензия. Но он взялся за дело. Для выполнения заказа он обратился к знакомому, который получил сведения о детализации телефонных соединений сотрудника, а затем отправил их руководителю компании. За услугу он получил 15 тысяч рублей.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU