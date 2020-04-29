2020-04-29T18:16:18+03:00
Общество

Три воронежских вуза вошли в 2020 году в мировой рейтинг университетов

Правда, пока университеты нашего региона далеко не на ведущих ролях
Олег ИВАНОВ
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Воронежский государственный университет оказался выше всех из местных вузов - он занял 671 местоВоронежский государственный университет оказался выше всех из местных вузов - он занял 671 местоФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В международном рейтинге RUR World University Ranking а этом году Воронежский государственный университет занял 671 место. По сравнению с прошлым годом вуз улучшил свои позиции на 49 пунктов. Его оценка - 33.623.

Кроме того, в рейтинге присутствует Воронежский государственный технический университет - его место 756. Впрочем «опорный вуз» также за год вырос на 26 позиций. Сейчас его оценка - 24.464.

Также в списке можно найти Воронежский институт высоких технологий (816 место) с результатом 10.167. Ранее данный вуз в рейтинг не входил.

Для сравнения Московский государственный университет (МГУ) находится на 97 позиции с результатом 80.167. Он входит в так называемую бриллиантовую лигу.

RUR World University Ranking оценивает высшие учебные заведения по всему миру с 2010 года. Сейчас в списке 1100 ведущих вузов из 85 стран. Эксперты анализируют деятельность университетов по 20 показателям, сгруппированным в четыре ключевых направления: преподавание, научные исследования, интернационализация, финансовая устойчивость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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