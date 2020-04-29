Жителей Воронежской области призывают отправить по почте истории своих воевавших родственниках
Их обещают разместить в группе проекта «Большая история Воронежской области» ВКонтакте
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Молодежный парламент Воронежской области вместе с аналогичной структурой при Государственной Думе проводят акцию «Наши Герои». Жителей Воронежской области призывают делиться историями своих родственников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Цель проекта - сохранить память о людях того времени.
Рассказы о воинах можно прислать на почту mp-vrn-36@yandex.ru. Их обещают опубликовать в группе проекта «Большая история Воронежской области» ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU