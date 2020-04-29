2020-04-29T17:53:52+03:00
Коронавирус Covid-19

От воронежцев в Липецкой области потребуют справку об отсутствии коронавируса

Таковы требования к приезжим у соседей
Юрий КОЗЛОВ
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Водителям, ездящим через Липецкую область, лучше обзавестись справкой об отсутствии коронавируса.Водителям, ездящим через Липецкую область, лучше обзавестись справкой об отсутствии коронавируса.Фото: из архива «КП»
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Стало известно о неприятном новшестве для водителей, часто ездящих в Липецкую область или через нее, или просто наших земляков, бывающих в соседнем регионе.

Оказалось, что липчане теперь в любой момент могут остановить воронежцев, как и жителей других регионов, и потребовать у них справку об отсутствии коронавируса. Впрочем, речь вроде бы идет пока о рекомендации. Во всяком случае ни о каких карательных мерах к тем, у кого справки не будет, в сообщении липецкого оперштаба не говорится.

Кстати, в Тамбовской и Белгородской области не исключают возможности введения цифровых пропусков. А у липчан в четырех городах они фактически уже действуют. Жители Липецка, Ельца, Задонска, Чаплыгина и Долгоруково могут получить девятизначный набор цифр, которые можно сохранить в мобильном телефоне или просто записать на листке бумаги. Заказать разовые пропуска можно на интернет-портале, в мессенджере Telegram, мобильном приложении, а также по телефону.

На посещение магазина или аптеки липчанам отводят всего один час. Визит в банк, на почту, в госучреждение, а также поездка на дачу или доставка продуктов родственникам могут длиться два часа. Поход к врачу или ветеринару – шесть часов. При этом в день один человек может получить два пропуска. А работающие жители соседнего региона, как и прежде, могут передвигаться со справкой от работодателя.

Данные разовых пропусков сразу после оформления передаются в базу местного УМВД и становятся доступны сотрудникам полиции, патрулирующим улицы. Липчан также обязали носить с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Без пропуска можно выгуливать собаку не дальше 100 метров от дома, выбрасывать мусор и ходить в ближайшие к дому магазин и (или) аптеку.

За нарушение пропускного режима могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. В отличие от столицы наказать могут не только людей, передвигающихся в транспорте, но и пешеходов. В то же время получив пропуск, можно делать пробежки, заниматься спортом на воздухе, чего в Воронежской области нет. Одно условие – нельзя прикасаться к спортивным снарядам – перекладине, брусьям и так далее. Логика понятна – теоретически на них может сесть коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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