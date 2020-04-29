В Воронежской области проживает более 28 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны

29 Апр 2020 2020-04-29T17:51:40+03:00

В этом году 9 мая поздравлять их будут в основном дистанционно

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В Воронежской области сегодня проживает более 28 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Из них более тысячи человек – инвалиды и участники. Такие данные озвучили 29 апреля на заседании областного организационного комитета «Победа».

В этом году исключается участие ветеранов в любых торжественных мероприятиях. Да и сами массовые праздничные события переносятся. Те мероприятия, которые не идут в разрез с принятыми ограничительными мерами, будут проведены. Речь идет, в частности, о почтовых поздравлениях, волонтерской помощи, мерах материальной и социальной поддержки, медицинском обеспечении.

Отметим, что к 1 апреля признаны нуждающимися в ремонте жилья 37 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Из них в квартирах 20 ветеранов уже провели работы, а для остальных 17-ти по их желанию ремонт проведут после отмены режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU