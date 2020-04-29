2020-04-29T17:23:44+03:00
Общество

Стало известно, как будут работать воронежские медучреждения на майские праздники в 2020 году

Впрочем, из-за режима самоизоляции плановые посещения по-прежнему приостановлены
Олег ИВАНОВ
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В пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области рассказали, как поликлиники будут работать в период майских праздников с 1 по 11 мая 2020 года. Так 1, 2, 3, 5, 9, 10 мая – выходные дни. А 4 и 11 мая – по графику субботнего дня

Впрочем в облздраве напоминают, что плановые посещения поликлиник, а также плановые госпитализации в станционары приостановлены в связи с эпидограничениями и возобновятся после завершения режима самоизоляции, так как это влечет к риску заражения коронавирусной инфекцией. Об этом мы уже подобно рассказывали.

Добавим, что Воронежское областное патологоанатомическое бюро и Воронежское областное бюро судебно-медицинской экспертизы будут работать: 2, 4, 10,мая.

Неотложную стоматологическую помощь будет получить в круглосуточном режиме в Воронежской клинической стоматологической поликлиникой №4 и Воронежской детской клинической стоматологической поликлиникой №2 - с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая.

Стационары города и области проджолжат работать в круглосуточном режиме для оказания экстренной и неотложной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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