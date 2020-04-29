Причиной карантина в общежитии воронежского медуниверситета стала заболевшая коронавирусом первокурсница

29 Апр 2020 2020-04-29T17:16:39+03:00

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Общежитие Воронежского медуниверситета на улице Транспортной закрыли на карантин все-таки не из-за ординатора, подрабатывавшего медбратом в больнице «Электроника», где на днях зафиксирована вспышка коронавируса.

Как сообщили 29 апреля «КП-Воронеж» в региональном управлении Роспотребнадзора, новый коронавирус выявили у студентки первого курса. Она и стала причиной того, что общежитие вуза решили на время изолировать.

Ранее мы писали, что тест ординатора дал положительный результат, хотя жалобы на болезнь отсутствовали, и парня положили в Новоусманскую больницу. В Роспотребнадзоре подтвердили, что сначала положительный тест был и него, и у студентки первого курса. Проверили и других ребят, живущих в общежитии, но у них вирус не обнаружили.

Позже парню и девушке сделали повторный тест в Центре гигиены и эпидемиологии Воронежской области. Он уже показал, что молодой человек не болен, а у девушки - действительно Covid-19. Сейчас они лежат в Новоусманской больнице. Симптомы у студентов медуниверситета отсутствуют.

Установить источник заражения не удалось. На карантине, по данным Роспотребнадзора, находятся 22 студента и комендант общежития, а не 23, как сообщалось ранее. За их состоянием следят врачи: если симптомы у кого-то обнаружат - то этого человека увезут в больницу и снова проведут финальную дезинфекцию.

Ожидается, что после 6 мая карантин снимут.

Напомним, в Воронеже на карантине по коронавирусу находятся также общежития опорного университета и ВГУИТа.

ИСТОЧНИК KP.RU