Росеерстр внес в кадастровую карту Воронежской области сведения о зонах подтопления в 150 населенных пунктах

29 Апр 2020 2020-04-29T17:01:30+03:00

Сведения доступны также на сайте ведомства и в соцсетях

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Управление Росреестра по Воронежской области продолжает работу по внесению в ЕГРН области данных о местах подтопления. Недавно специалисты завершили работу по определению границ зон подтопления на территории Семилукского района. Специалисты измеряли уровень весеннего половодья реки Дон возле сёл Гремячье, Горожанка, города Задонск и «232 км».

Всего к этому моменту в ЕГРН области внесли данные о 885 зонах, расположенных в пределах 150 населенных пунктах, страдающих весной от подтопления. И эту работу ведомство продолжает.

Границы зон затопления, подтопления отображаются в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и в документах по планировке территорий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

- Затопления и подтопления представляют опасность для близлежащих территорий и объектов недвижимости. В границах таких зон недопустимо размещение новых населенных пунктов и строительство капитальных объектов без инженерной защиты, — отметила руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.

В пределах этих зон запрещено: - строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких объектов от затопления, подтопления; - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления.

Владельцы земельных участков или строений могут проверить, угрожает ли им «большая вода» по публичной кадастровой карте (pkk.rosreestr.ru). Информация отражается в выписке из ЕГРН, запросить которую можно в любом офисе МФЦ или на сайте Росреестра (rosreestr.ru). А теперь перечень земельных участков, попавших в границы зон подтопления будет еженедельно размещаться на официальной странице Управление Росреестра по Воронежской области во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU