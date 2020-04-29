Стало известно, сколько жителей Воронежской области заразились коронавирусом от приезжих

29 Апр 2020 2020-04-29T16:59:55+03:00

Больше чем у половины зараженных коронавирусом жителей Воронежской области единственное подтверждение болезни - положительный анализ на эту заразу. Фото: из архива «КП»

У 52 процентов подхвативших эту хворь она протекает без симптомов

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В региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу сообщили свежие данные по этой болезни, предоставленные санитарными врачами.

Оказалось, что у 52 процентов заразившихся коронавирусом, находящихся в нашей области, болезнь протекает совершенно без симптомов (еще недавно их было меньше - 48%). То есть, человек чувствует себя здоровым. Только тест показывает, что вирус уже поселился в его теле. Кстати, число анализов, призванных определить эту болезнь, достигло весьма приличного показателя. В нашем регионе сделаны уже 41 тысяча тестов.

Напомним, есть и другая позитивная новость по ситуации с коронавирусом: вылечились уже 74 жителя области. Еще недавно победивших эту болезнь было 57.

Также стало известно, что более 40 процентов случаев заражения происходят от контактов с людьми, приехавшими из других регионов.

Всего новый коронавирус обнаружили у 459 жителей Воронежской области, восемь из них умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU