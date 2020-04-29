2020-04-29T16:59:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, сколько жителей Воронежской области заразились коронавирусом от приезжих

У 52 процентов подхвативших эту хворь она протекает без симптомов
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Больше чем у половины зараженных коронавирусом жителей Воронежской области единственное подтверждение болезни - положительный анализ на эту заразу.Больше чем у половины зараженных коронавирусом жителей Воронежской области единственное подтверждение болезни - положительный анализ на эту заразу.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу сообщили свежие данные по этой болезни, предоставленные санитарными врачами.

Оказалось, что у 52 процентов заразившихся коронавирусом, находящихся в нашей области, болезнь протекает совершенно без симптомов (еще недавно их было меньше - 48%). То есть, человек чувствует себя здоровым. Только тест показывает, что вирус уже поселился в его теле. Кстати, число анализов, призванных определить эту болезнь, достигло весьма приличного показателя. В нашем регионе сделаны уже 41 тысяча тестов.

Напомним, есть и другая позитивная новость по ситуации с коронавирусом: вылечились уже 74 жителя области. Еще недавно победивших эту болезнь было 57.

Также стало известно, что более 40 процентов случаев заражения происходят от контактов с людьми, приехавшими из других регионов.

Всего новый коронавирус обнаружили у 459 жителей Воронежской области, восемь из них умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области к 29 апреля умер девятый пациент с коронавирусом
В Воронеже частного детектива оштрафовали за нарушение тайны телефонных переговоров
Три воронежских вуза вошли в 2020 году в мировой рейтинг университетов
Жителей Воронежской области призывают отправить по почте истории своих воевавших родственниках
От воронежцев в Липецкой области потребуют справку об отсутствии коронавируса
В Воронежской области проживает более 28 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны
Стало известно, как будут работать воронежские медучреждения на майские праздники в 2020 году
Причиной карантина в общежитии воронежского медуниверситета стала заболевшая коронавирусом первокурсница
Росеерстр внес в кадастровую карту Воронежской области сведения о зонах подтопления в 150 населенных пунктах
Стало известно, сколько жителей Воронежской области заразились коронавирусом от приезжих
Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 29 апреля достигло 74 человек
Под Воронежем на реконструкцию дворца Ольденбургских выделят еще 42 миллиона рублей
На ямочный ремонт 60 улиц Ленинского района потратят 2,3 миллиона
Заявки на гранты, выставки, семинары: чем воронежский центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям из районов
Это их дело: как работает поддержка предпринимателей в районах Воронежской области
В Воронеже пенсионерка осталась без денег и еды из-за бездействия соцзащиты
Стали известны доходы подозреваемого во взятке экс-ректора воронежского опорного вуза за 2019 год
В Воронеже из-за гребня антициклона на праздниках потеплеет до 23-25 градусов
В одном из воронежских офисов из сейфа пропало 150 тысяч рублей
Аналитики рассказали, как изменилась зарплата воронежцев в начале 2020 года
Сбербанк запустит маркетплейс СберАвто
В Воронеже на пожаре погибла женщина
Воронежец похитил у мужчины телефон под угрозой ножа
Салют в Воронеже 9 мая 2020 года из-за коронавируса пройдет в новом месте и в новое время
В Воронеже ночью сгорел ВАЗ
В Воронежской области полицейские доставили в больницу женщину, которой стало плохо с сердцем
Из-за заболевшего коронавирусом студента 24 человека посадили на карантин в общежитии Воронежского медуниверситета
В медорганизациях Воронежской области заработали «горячие линии» для беременных
В Воронежской области девушка отдала мошеннице свои золотые украшения »за снятие проклятья»