Под Воронежем на реконструкцию дворца Ольденбургских выделят еще 42 миллиона рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T16:06:58+03:00

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На сайте госзакупок опубликовали информацию об аукционе на право продолжить реставрацию дворца Ольденбургских в Рамони.

Подрядчику, который выиграет торги, за 42,2 миллиона рублей, которые выделят областные власти, предстоит немало потрудиться. Он должен будет реставрировать кабинет и апартаменты принцессы, парадную лестницу, два служебных и три выставочных помещения, а также три коридора. Нужно также прочистить вентиляцию и печные каналы, покрыть потолки штукатуркой и украсить их лепными карнизами.

Кроме того, организации, которая победит на аукционе, предстоит обследовать чердачные перекрытия между первым и вторым этажом и при необходимости их укрепить. А на втором и третьем этажах дворца нужно будет восстановить перегородки, бывшие там в старину. Также требуется постелить на полах щитовой паркет и покрытие из хвойных и дубовых досок и обработать все это огнезащитным составом и лаком.

Заявки на аукцион можно подавать до 13 мая, в тот же день подведут итоги торгов. Все работы нужно будет завершить к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU