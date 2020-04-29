На ремонт 60 улиц Ленинского района потратят 2,3 миллиона

29 Апр 2020 2020-04-29T16:07:40+03:00

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Небольшие дефекты дорожного покрытия в Воронеже устраняют силами районных комбинатов благоустройства с помощью специальной машины струйно-инъекционным методом. Такая машина предназначена для рационального и качественного ремонта дорожных покрытий с помощью щебня различных фракций и эмульсии при наличии разрушений верхних слоев асфальтобетонного покрытия не более 20%.

- В данном случае используется щебень фракции 5-10 мм и связующий компонент битумная эмульсия ЭБК-2, - рассказали в управе Ленинского района.

В этом сезоне в Ленинском районе таким способом предстоит отремонтировать 60 улиц, в том числе и в частном секторе. Стоимость работ оценивается в 2,3 млн рублей. Это 360 т щебня и 60 т эмульсии.

За две недели работы, с середины апреля, рабочие уже устранили ямы на восьми улицах. Среди них как магистрали: 20-летия Октября, Куцыгина, Броневая, Революции 1905 года, так и улицы частного сектора - 5 Декабря и Ульяновская.

В ближайшее время запланированы работы на улицах 121 Стрелковой Дивизии, Карельская, Выборгская и в переулке Молдавский.

Глава управы Сергей Ситников отметил, что при благоприятных погодных условиях, работы по ремонту струйно-инъекционным методом выполняются в две смены (дневную и ночную), а объем ремонта достигает 80 кв.м в смену.

ИСТОЧНИК KP.RU