2020-04-29T16:07:40+03:00
Общество

На ремонт 60 улиц Ленинского района потратят 2,3 миллиона

Среди них дороги в частном секторе
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

Небольшие дефекты дорожного покрытия в Воронеже устраняют силами районных комбинатов благоустройства с помощью специальной машины струйно-инъекционным методом. Такая машина предназначена для рационального и качественного ремонта дорожных покрытий с помощью щебня различных фракций и эмульсии при наличии разрушений верхних слоев асфальтобетонного покрытия не более 20%.

- В данном случае используется щебень фракции 5-10 мм и связующий компонент битумная эмульсия ЭБК-2, - рассказали в управе Ленинского района.

В этом сезоне в Ленинском районе таким способом предстоит отремонтировать 60 улиц, в том числе и в частном секторе. Стоимость работ оценивается в 2,3 млн рублей. Это 360 т щебня и 60 т эмульсии.

За две недели работы, с середины апреля, рабочие уже устранили ямы на восьми улицах. Среди них как магистрали: 20-летия Октября, Куцыгина, Броневая, Революции 1905 года, так и улицы частного сектора - 5 Декабря и Ульяновская.

В ближайшее время запланированы работы на улицах 121 Стрелковой Дивизии, Карельская, Выборгская и в переулке Молдавский.

Глава управы Сергей Ситников отметил, что при благоприятных погодных условиях, работы по ремонту струйно-инъекционным методом выполняются в две смены (дневную и ночную), а объем ремонта достигает 80 кв.м в смену.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 29 апреля достигло 74 человек
Под Воронежем на реконструкцию дворца Ольденбургских выделят еще 42 миллиона рублей
На ремонт 60 улиц Ленинского района потратят 2,3 миллиона
Заявки на гранты, выставки, семинары: чем воронежский центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям из районов
Это их дело: как работает поддержка предпринимателей в районах Воронежской области
В Воронеже пенсионерка осталась без денег и еды из-за бездействия соцзащиты
Стали известны доходы подозреваемого во взятке экс-ректора воронежского опорного вуза за 2019 год
В Воронеже гребень антициклона принесет на праздники летнюю погоду
В одном из воронежских офисов из сейфа пропало 150 тысяч рублей
Аналитики рассказали, как изменилась зарплата воронежцев в начале 2020 года
Сбербанк запустит маркетплейс СберАвто
В Воронеже на пожаре погибла женщина
Воронежец похитил у мужчины телефон под угрозой ножа
Салют в Воронеже 9 мая 2020 года из-за коронавируса пройдет в новом месте и в новое время
В Воронеже ночью сгорел ВАЗ
В Воронежской области полицейские доставили в больницу женщину, которой стало плохо с сердцем
Из-за заболевшего коронавирусом студента 24 человека посадили на карантин в общежитии Воронежского медуниверситета
В медорганизациях Воронежской области заработали «горячие линии» для беременных
В Воронежской области девушка отдала мошеннице свои золотые украшения »за снятие проклятья»