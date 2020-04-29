Заявки на гранты, выставки, семинары: чем воронежский центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям из районов

29 Апр 2020 2020-04-29T15:38:10+03:00

На конкретных примерах рассказываем о жизни и работе бизнес-сообщества в регионе

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Как система государственной поддержки МСП работает в районах Воронежской области? Как начать свое дело в родном поселении? Или как найти новые пути развития для уже сложившегося предприятия? Бизнес-сообщество сегодня активно живет даже в удаленных уголках нашего региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU