Заявки на гранты, выставки, семинары: чем воронежский центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям из районов
На конкретных примерах рассказываем о жизни и работе бизнес-сообщества в регионе
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Как система государственной поддержки МСП работает в районах Воронежской области? Как начать свое дело в родном поселении? Или как найти новые пути развития для уже сложившегося предприятия? Бизнес-сообщество сегодня активно живет даже в удаленных уголках нашего региона.
ИСТОЧНИК KP.RU