В Воронеже пенсионерка осталась без денег и еды из-за бездействия соцзащиты

29 Апр 2020 2020-04-29T15:24:30+03:00

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В Воронеже 74-летняя пенсионерка осталась без средств к существованию и обратилась в прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 29 апреля.

Женщина рассказала, что в конце марта она потеряла банковскую карту, на которую приходила ее пенсия. Сначала она попыталась сама восстановить ее, но затем обратилась в сотрудникам соцзащиты, с которыми у пенсионерки был заключен договор об обслуживании на дому. Однако помощь ей оказывать не спешили.

К 15 апреля у нее закончились все деньги. Ситуация осложнялась тем, что пенсионерка из-за заболеваний не могла без посторонней помощи покинуть дом. Сотрудники прокуратуры передали женщине продукты и решили вопрос о восстановлении карты.

- Оценка деятельности социальной службы и банка будет дана по результатам прокурорской проверки, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU