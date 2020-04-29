Стали известны доходы подозреваемого во взятке экс-ректора воронежского опорного вуза за 2019 год

29 Апр 2020 2020-04-29T15:07:19+03:00

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На сайте Воронежской областной Думы опубликовали сведения о доходах и имуществе местных депутатов с 1 января по 31 декабря 2019 года. Так, стало известно, что бывший ректор опорного вуза официально заработал за 12 месяцев 2,76 млн рублей. Эта сумма несколько меньше, чем за предыдущий год - напомним, декларации Сергея Александровича мы подробно уже рассматривали.

На днях Ленинский районный суд вынес решение о продлении срока содержания под стражей Сергея Колодяжного. Теперь он проведет в СИЗО период времени, как минимум, до 28 июля. Впрочем, своей вины он по-прежнему не признает. Экс-ректор придерживается позиции, что дело могли «сфабриковать» подчиненные, которые имели доступ к бухгалтерской документации.

Отметим, что Сергею Колодяжному предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Также сотрудники Следственного комитета разбираются в другом деле, связанном с ВГТУ, - о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии СК, руководители вуза могли незаконно получить 70 млн рублей в виде «возвратов» премий.

Но вернемся к декларации: в ней указано, что личного транспорта у Сергея Александровича нет, как и жилья в собственности. Однако он по-прежнему пользуется домом в 192 кв.м. и земельным участком в 990 кв.м. Также в документе указан несовершеннолетний ребенок - но на него ни доходов, ни какого-либо имущества не записано.

Для сравнения Дмитрий Ендовицкий, ректор ВГУ и также депутат в Воронежской областной Думе от «Единой России», за 2019 год заработал 3,3 млн рублей. А его супруга - 978 тысяч. У ректора свой автомобиль «Тойота Лексус NX300».

В собственности семьи: три земельных участка (один - 1809 кв.м., и еще два - по 1000 кв.м.), жилой дом (127,6 кв.м.), две квартиры (139,4 кв.м. и 41,6 кв.м.), гараж (38,1 кв.м.), паркинг (16,9 кв.м.). Также в пользовании числится квартира на 110,7 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU