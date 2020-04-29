2020-04-29T15:02:02+03:00
Общество

В Воронеже гребень антициклона принесет на праздники летнюю погоду

Температура днем не будет опускаться ниже +23 градусов, а ночью будет держаться в районе +9 - +12
Юрий КОЗЛОВ
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Увы, в полной мере насладиться прекрасной погодой в выходные не получится.Увы, в полной мере насладиться прекрасной погодой в выходные не получится.Фото: из архива «КП»
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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни и на майские праздники. Она будет ну очень хорошей.

- Гребень антициклона, который придет к нам с юго-востока, принесет по-летнему теплую погоду. Днем температура в ближайшие четыре дня будет держаться в диапазоне от 22 до 25 градусов, и даже ночи уже будут не холодными – от 9 до 12 градусов выше нуля. 3 и 4 мая возможны кратковременные дожди, в остальные дни ожидается сухая погода. Сейчас у нас сильный ветер, но к вечеру он должен утихнуть, - рассказал дежурный синоптик.

В четверг, 30 апреля, ночью метеорологи прогнозируют +10 градусов при пасмурной погоде. Днем температура поднимется до +22, на солнце будут набегать тучи.

Ночью в пятницу, 1 мая, юго-западный ветер сменится южным. При этом температура по сравнению с той, что была сутки назад, немного понизится – до +9 градусов. Луну скроют облака. Днем подует юго-восточный ветер, температура поднимется до +23. Солнце периодически будет прятаться за тучи.

В субботу, 2 мая, ночью будет ровно такая же погода, что и двое суток назад, - +10 градусов и пасмурно. Днем столбик термометра поднимется до +25 градусов при переменной облачности.

Ночью в воскресенье, 3 мая, синоптики обещают +12 градусов, погода снова будет облачной. Днем температура поднимется до +24, возможен небольшой дождь.

Как бы ни хотелось в такую погоду выйти из дома просто погулять, нельзя забывать о том, что санитарные врачи просят ни в коем случае этого не делать. Иначе число случаев коронавируса может резко возрасти. И тогда мы не сможет нормально насладиться не только весной, но и летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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