В одном из воронежских офисов из сейфа пропало 150 тысяч рублей
В Воронеже сотрудники полиции раскрыли ограбление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 29 апреля.
Так, ночью 31 марта из сейфа в одном из офисных помещений на проспекте Труда похитили 150 тысяч рублей. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли следы обуви, опросили очевидцев преступления.
Выяснилось, что преступление совершил 38-летний житель Псковской области, который на попутном транспорте приехал в Воронеж специально для ограбления. Ранее его уже судили за имущественные преступления.
Мужчину задержали и доставлен в отдел полиции. Там он признал вину. Грабитель проник в офис с помощью отмычек, а сейф взломал монтировкой. Деньги он уже успел потратить.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU