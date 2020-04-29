В одном из воронежских офисов из сейфа пропало 150 тысяч рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T14:33:30+03:00

Грабитель приехал в столицу Черноземья на попутном транспорте из Псковской области

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В Воронеже сотрудники полиции раскрыли ограбление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 29 апреля.

Так, ночью 31 марта из сейфа в одном из офисных помещений на проспекте Труда похитили 150 тысяч рублей. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли следы обуви, опросили очевидцев преступления.

Выяснилось, что преступление совершил 38-летний житель Псковской области, который на попутном транспорте приехал в Воронеж специально для ограбления. Ранее его уже судили за имущественные преступления.

Мужчину задержали и доставлен в отдел полиции. Там он признал вину. Грабитель проник в офис с помощью отмычек, а сейф взломал монтировкой. Деньги он уже успел потратить.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU