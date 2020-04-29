Аналитики рассказали, как изменилась зарплата воронежцев в начале 2020 года

29 Апр 2020 2020-04-29T14:30:45+03:00

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Среднемесячная номинальная заработная плата в Воронежской области, по последним данным, составила 33 936 рублей. Это на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные 29 апреля привел Воронежстат. Аналитики рассматривали период за январь-февраль 2020 года.

Если брать исключительно февраль, то средняя зарплата в этом месяце составила 33 788 рублей. По сравнению с февралем 2019-года - это на 4,6% больше. Если рассматривать только реальный рост, с учетом инфляции, то исследователи уверены, что он составил 2,1%.

- Существенно (в 1,8 раза) в феврале превысила среднеобластной уровень зарплата работников, трудившихся в сфере информации и связи. В 1,6 раза - осуществлявших финансовую и страховую деятельность. Выше среднеобластного уровня на 45% зарплата работников организаций, занимавшихся профессиональной, научной и технической деятельностью; на 32% - производивших бумагу и бумажные изделия; на 28% - производивших химические вещества и химические продукты, - отмечают в Воронежстате.

Самый низкий доход у производителей кожи и изделий из кожи (44 % от среднеобластного уровня), производство одежды (55 %).

ИСТОЧНИК KP.RU