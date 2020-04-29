В Воронеже на пожаре погибла женщина

29 Апр 2020 2020-04-29T14:20:38+03:00

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Во вторник, 28 апреля, в 17.44 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре на улице Рабочего класса в частном секторе Центрального района.

- На место ЧП выезжали 12 наших сотрудников на трех машинах, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Пожар ликвидировали в 18.09. В жилом доме 7х10 м. в комнате 6х5 м. огонь уничтожил мебель и вещи на площади 30 квадратных метров. После тушения пожара в доме обнаружили тело 71-летней пенсионерки. Причину смерти пожилой женщины, а также, из-за чего возникло возгорание, сейчас выясняют.

ИСТОЧНИК KP.RU