Воронежец похитил у мужчины телефон под угрозой ножа

29 Апр 2020 2020-04-29T14:10:25+03:00

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В Воронеже поймали грабителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 29 апреля.

Накануне, в 20.15 на улице Мира к 39-летнему местному жителю подошел незнакомец. Мужчина попросил у него телефон, чтобы позвонить, но получил отказ. Тогда горожанин схватил нож и забрал телефон уже под угрозами. Также он похитил 500 рублей.

Сотрудники полиции по приметам установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за совершение преступлений против личности 41-летний воронежец. В отделе он признал вину и пояснил, что похищенный телефон продал прохожим на улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU