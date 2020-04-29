2020-04-29T13:59:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Салют в Воронеже 9 мая 2020 года из-за коронавируса пройдет в новом месте и в новое время

Однако пока и площадка, и время запусков держатся в секрете
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Вероятно, в этом году масштабного скопления людей во время салюта не будетВероятно, в этом году масштабного скопления людей во время салюта не будетФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже 9 мая будет салют - это еще накануне подтвердили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Он должен был начаться в 22.00. Военные обещали 30 залпов, которые будут продолжаться около десяти минут.

Однако 29 апреля в пресс-службе правительства Воронежской области сообщили, что салют состоится точно в новом месте, не в центре города и, возможно, с изменением традиционного времени. При этом, какие варианты рассматриваются ни по времени, ни по площадке - не уточнили.

- С учетом пандемии не можем рисковать здоровьем людей, которые рискнут поехать на салют. Салют в День Победы - это не шоу, где должны собраться тысячи воронежцев, а память о тех, кто воевал. Мы его обязательно проведем в Воронеже, - отметил губернатор Александр Гусев.

Напомним, в ЗВО также сообщили о том, что 9 мая над 12 городами России, в том числе и над Воронежем, пролетят парадным строем более сотни самолетов и вертолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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