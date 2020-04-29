В Воронеже ночью сгорел ВАЗ

29 Апр 2020 2020-04-29T13:31:52+03:00

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В Воронеже на улице Минской ночью сгорел ВАЗ-2110. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

Инцидент произошел 29 апреля. В дежурную часть МЧС поступил вызов 1.21. На место сразу же выехали два отделения и восемь спасателей. Уже в 1.34 с огнем удалось справиться. Но автомобиль не удалось спасти. Он сгорел полностью.

К счастью, никто не пострадал. Причины пожара устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU