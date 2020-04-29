В Воронеже ночью сгорел ВАЗ
ЧП случилось в Железнодорожном районе
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В Воронеже на улице Минской ночью сгорел ВАЗ-2110. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».
Инцидент произошел 29 апреля. В дежурную часть МЧС поступил вызов 1.21. На место сразу же выехали два отделения и восемь спасателей. Уже в 1.34 с огнем удалось справиться. Но автомобиль не удалось спасти. Он сгорел полностью.
К счастью, никто не пострадал. Причины пожара устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU