В Воронежской области полицейские доставили в больницу женщину, которой стало плохо с сердцем
В Воронежской области сотрудники полиции помогли супругам, которые попали в экстренную ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 29 апреля.
Накануне, 28 апреля, на 542 километре трассы М-4 «Дон» в Каширском районе к экипажу ДПС подъехал автомобиль ВАЗ-2105. Водитель машины был напуган из-за того, что его 51-летней супруге стало плохо с сердцем. Женщина лежала на пассажирском сиденье. Но автомобилист не знал, как добраться до ближайшей больнице.
Полицейские пересадили пассажирку в патрульный автомобиль и доставили ее в центральную районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.
Жизни и здоровью женщины ничего не угрожало. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU