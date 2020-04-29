В Воронежской области полицейские доставили в больницу женщину, которой стало плохо с сердцем

29 Апр 2020 2020-04-29T13:21:28+03:00

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В Воронежской области сотрудники полиции помогли супругам, которые попали в экстренную ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 29 апреля.

Накануне, 28 апреля, на 542 километре трассы М-4 «Дон» в Каширском районе к экипажу ДПС подъехал автомобиль ВАЗ-2105. Водитель машины был напуган из-за того, что его 51-летней супруге стало плохо с сердцем. Женщина лежала на пассажирском сиденье. Но автомобилист не знал, как добраться до ближайшей больнице.

Полицейские пересадили пассажирку в патрульный автомобиль и доставили ее в центральную районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Жизни и здоровью женщины ничего не угрожало. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU