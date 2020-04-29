Из-за заболевшего коронавирусом студента 24 человека посадили на карантин в общежитии Воронежского медуниверситета

29 Апр 2020 2020-04-29T13:08:39+03:00

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На карантин закрыли общежитие Воронежского медуниверситета на ул. Транспортной из-за заразившегося коронавирусом студента. Молодой человек, обучающийся в ординатуре, подрабатывал медбратом в больнице «Электроника», где на днях зафиксирована вспышка коронавируса. Тест его дал положительный результат, хотя жалобы на болезнь отсутствуют, парня положили в Новоусманскую больницу. Чтобы не допустить распространения инфекции, общежитие номер 2 закрыли на 14 дней - сейчас там на изоляции находятся 24 человека - 23 студента и ординатора и сторож.

- Сразу же после получения информации о заболевшем общежитие продезинфицировали, уборки с применением специальных препаратов проводятся каждый день. Изолированные находятся под ежедневным медицинским наблюдением, у них каждый день измеряют температуру. Волонтёры приносят продукты и средства первой необходимости и выносят мусор с соблюдением всех противоэпидемических мер. Всем изолированным студентам оказали материальную помощь, - сообщили в ректорате медуниверситета имени Бурденко.

Напомним, в Воронеже на карантине по коронавирусу находятся также общежития опорного университета и ВГУИТа.

ИСТОЧНИК KP.RU