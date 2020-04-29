29 Апр 2020 2020-04-29T12:52:06+03:00

Теперь вы можете позвонить в интересующее именно вас медучреждение

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В медорганизациях Воронежской области заработали «горячие линии» для беременных женщин. Звонки принимают с понедельника по пятницу. Телефон, который работает в конкретном необходимом именно вам учреждении, можно найти на сайте департамента здравоохранения Воронежской области.

Напоминаем, что будущих матерей консультируют специалисты воронежского перинатального центра по вопросам организации работы акушерских стационаров и женских консультаций в период пандемии коронавируса по телефону (473) 241-35-62 с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 без перерывов. Медики уже рассказывали о первых итогах работы этой «горячей линии».

Отметим, что в Воронеже не так давно беременная женщина победила новый коронавирус. О том, что в Воронежской области есть инфицированная COVID-2019 беременная женщина стало известно 7 апреля. Срок - 28 недель. Ее состояние оценивалось как нормальное, клинических проявлений не было.

ИСТОЧНИК KP.RU