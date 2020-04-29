2020-04-29T12:49:09+03:00
Происшествия

В Воронежской области девушка отдала мошеннице свои золотые украшения »за снятие проклятья»

Инцидент произошел в Павловске
Юлия ДИДЕНКО
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В Павловске задержали мошенницу, которая почти год обманывала девушку, убеждая в том, что на нее наложили порчу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 29 апреля.

Так, в одном из магазинов 21-летняя девушка подошла к 24-летней местной жительнице и сказала ей, что на нее наложено «проклятье», и если срочно его не снять, то с ней случится несчастье.

Горожанка поверила словам незнакомки и для проведения ритуала передала ей ювелирные изделия и деньги за приобретенные аксессуары, которые якобы были нужны для магических практик.

Лжецелительница собрала ценности, завернула их в салфетку, перевязала ее черными нитками, прочла молитву, затем пояснила, что золотые изделия пока будут храниться у нее, таким образом, якобы, злые люди не смогут повлиять на судьбу девушки.

Девять месяцев мошенница убеждала девушку приобретать у нее различные предметы для исцеления, так, например, она продала ей постельное белье по завышенной цене, объяснив это тем, что оно наделено магическими свойствами по защите его обладателя от злых потусторонних сил.

А затем лжецелительница перестала выходить на связь. Только тогда местная жительница поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила более 380 тысяч рублей. Также девушка лишилась своих украшений.

К счастью, мошенницу быстро удалось задержать. Во время обыска у нее нашли все похищенные ювелирные изделия.

На нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистке грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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