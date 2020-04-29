В Воронеже дачные автобусы будут ездить только пять дней

29 Апр 2020 2020-04-29T12:46:16+03:00

На дачных автобусах можно будет ездить только 30 апреля, 1, 8, 9 и 11 мая. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

В мэрии рассказали о графике работы дачных автобусов. Оказалось, что в этом году они будут ездить всего пять дней. Связано это, как нетрудно догадаться, с угрозой коронавируса.

- Садоводы и огородники смогут добраться до своих участков на десяти автобусах. Ездить они будут только 30 апреля, 1, 8, 9 и 11 мая. На маршруте № 68ТС будут работать автобусы особо малого класса, вмещающие 16-18 человек, на остальных – среднего, то есть «ПАЗики», - сообщили в управлении информации администрации Воронежа.

Список автобусов:

1. № 7с «ул. Перхоровича – мкр. Буденный (ост. «Тополя-2»);

2. № 53С «ул. Димитрова – мкр. Сомово»;

3. № 53СБ «А.С. Дмитрова – СНТ «Янтарь»;

4. № 58С «ул. Перхоровича – Сады Дальние (ост. №13)»;

5. № 59АС «з-д ГОО – Сады «Дружба»;

6. № 60С «ул. Средне-Московская – п. Рыбачий (ост. №1)»;

7. № 68ТС «з-д ГОО – Сады «Алексеевские»;

8. № 76С «Сады Ближние – ж/д вокзал «Воронеж-1»;

9. № 113СД «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Сады Дальние (ост. №13)»;

10. № 122С «мкр. Отрожка – мкр. Буденный (ост. «Тополя-2»)» (один из автобусов будет заезжать в СНТ «Отдых»).

ИСТОЧНИК KP.RU