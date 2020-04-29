2020-04-29T12:46:16+03:00
Общество

В Воронеже дачные автобусы будут ездить только пять дней

Их режим работы резко сократили из-за пандемии коронавируса
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
На дачных автобусах можно будет ездить только 30 апреля, 1, 8, 9 и 11 мая.На дачных автобусах можно будет ездить только 30 апреля, 1, 8, 9 и 11 мая.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В мэрии рассказали о графике работы дачных автобусов. Оказалось, что в этом году они будут ездить всего пять дней. Связано это, как нетрудно догадаться, с угрозой коронавируса.

- Садоводы и огородники смогут добраться до своих участков на десяти автобусах. Ездить они будут только 30 апреля, 1, 8, 9 и 11 мая. На маршруте № 68ТС будут работать автобусы особо малого класса, вмещающие 16-18 человек, на остальных – среднего, то есть «ПАЗики», - сообщили в управлении информации администрации Воронежа.

Список автобусов:

1. № 7с «ул. Перхоровича – мкр. Буденный (ост. «Тополя-2»);

2. № 53С «ул. Димитрова – мкр. Сомово»;

3. № 53СБ «А.С. Дмитрова – СНТ «Янтарь»;

4. № 58С «ул. Перхоровича – Сады Дальние (ост. №13)»;

5. № 59АС «з-д ГОО – Сады «Дружба»;

6. № 60С «ул. Средне-Московская – п. Рыбачий (ост. №1)»;

7. № 68ТС «з-д ГОО – Сады «Алексеевские»;

8. № 76С «Сады Ближние – ж/д вокзал «Воронеж-1»;

9. № 113СД «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Сады Дальние (ост. №13)»;

10. № 122С «мкр. Отрожка – мкр. Буденный (ост. «Тополя-2»)» (один из автобусов будет заезжать в СНТ «Отдых»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области полицейские доставили в больницу женщину, которой стало плохо с сердцем
Из-за заболевшего коронавирусом студента 24 человека посадили на карантин в общежитии Воронежского медуниверситета
В медорганизациях Воронежской области заработали «горячие линии» для беременных
В Воронежской области девушка отдала мошеннице свои золотые украшения »за снятие проклятья»
В Воронеже дачные автобусы будут ездить только пять дней
В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП с машиной ГИБДД
В Воронеже водителю отомстили за парковку на газоне, разбив ему лобовое стекло
В Воронеже девушка хотела защитить свои деньги от мошенников и лишилась 28 тысяч
Количество зараженных коронавирусом пациентов воронежской больницы «Электроника» возросло до 45
В Воронежской области фиктивный инвалид обманул пенсионный фонд на 600 тысяч рублей
В Воронеже «Вольво» врезалась в грузовик и отлетела еще на две машины: ранена девушка
В столкновении двух авто в Воронеже пострадали три человека
В Воронеже муж до смерти забил гражданскую жену ногами во время самоизоляции
В Воронежской области коронавирусом заболели 39 человек на 29 апреля
Актеры Никитинского театра будут читать сказки по телефону бесплатной горячей линии
В Воронеже спасли двух бельчат, которых чуть не заклевали вороны
Жителя Воронежской области оштрафовали на 15 тысяч за фейк о коронавирусе
На сотрудницу воронежского концерна "Созвездие" упали металлические листы
Продление нерабочего периода в Воронеже: до какого числа продолжится режим самоизоляции
Количество воронежцев, пострадавших от укусов клещей, меньше, чем год назад
В Воронеже в два раза снизят единый налог для пострадавших от COVID-19 предпринимателей
Коронавирус заподозрили еще у 20 жителей Воронежской области
Болельщики определили лучший гол воронежского «Факела» в сезоне
В микрорайоне Воронежа мамы с колясками вынуждены ходить по проезжей части