В Воронеже дачные автобусы будут ездить только пять дней
В мэрии рассказали о графике работы дачных автобусов. Оказалось, что в этом году они будут ездить всего пять дней. Связано это, как нетрудно догадаться, с угрозой коронавируса.
- Садоводы и огородники смогут добраться до своих участков на десяти автобусах. Ездить они будут только 30 апреля, 1, 8, 9 и 11 мая. На маршруте № 68ТС будут работать автобусы особо малого класса, вмещающие 16-18 человек, на остальных – среднего, то есть «ПАЗики», - сообщили в управлении информации администрации Воронежа.
Список автобусов:
1. № 7с «ул. Перхоровича – мкр. Буденный (ост. «Тополя-2»);
2. № 53С «ул. Димитрова – мкр. Сомово»;
3. № 53СБ «А.С. Дмитрова – СНТ «Янтарь»;
4. № 58С «ул. Перхоровича – Сады Дальние (ост. №13)»;
5. № 59АС «з-д ГОО – Сады «Дружба»;
6. № 60С «ул. Средне-Московская – п. Рыбачий (ост. №1)»;
7. № 68ТС «з-д ГОО – Сады «Алексеевские»;
8. № 76С «Сады Ближние – ж/д вокзал «Воронеж-1»;
9. № 113СД «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Сады Дальние (ост. №13)»;
10. № 122С «мкр. Отрожка – мкр. Буденный (ост. «Тополя-2»)» (один из автобусов будет заезжать в СНТ «Отдых»).
ИСТОЧНИК KP.RU