2020-04-29T12:16:58+03:00
Происшествия

В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП с машиной ГИБДД

В автомобиль полиции врезалась пьяная компания на «Ладе»
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Боброве пять человек пострадали в ДТП с автомобилем сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария случилась в среду, 29 апреля в 9.40 утра у одного из домов по улице 22 января. По предварительным данным, когда «Шкода-Октавия», за рулем которой был 42-летний инспектор ОБДПС ГУ МВД России по области, двигалась по главной дороге в нее врезалась, выехавшая со второстепенной дороги «Лада-Веста». От удара автомобиль полиции вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с иномаркой «Форд Фокус» под управлением 41-летнего местного жителя. Оказалось, что в «Ладе» были трое пьяных парней в возрасте от 27 до 33 лет.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу попала пенсионерка, которая была пассажиркой «Форд-Фокуса» а также водитель «Шкоды» и водитель и два пассажира «Лады».

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области полицейские доставили в больницу женщину, которой стало плохо с сердцем
Из-за заболевшего коронавирусом студента 24 человека посадили на карантин в общежитии Воронежского медуниверситета
В медорганизациях Воронежской области заработали «горячие линии» для беременных
В Воронежской области девушка отдала мошеннице свои золотые украшения »за снятие проклятья»
В Воронеже дачные автобусы будут ездить только пять дней
В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП с машиной ГИБДД
В Воронеже водителю отомстили за парковку на газоне, разбив ему лобовое стекло
В Воронеже девушка хотела защитить свои деньги от мошенников и лишилась 28 тысяч
Количество зараженных коронавирусом пациентов воронежской больницы «Электроника» возросло до 45
В Воронежской области фиктивный инвалид обманул пенсионный фонд на 600 тысяч рублей
В Воронеже «Вольво» врезалась в грузовик и отлетела еще на две машины: ранена девушка
В столкновении двух авто в Воронеже пострадали три человека
В Воронеже муж до смерти забил гражданскую жену ногами во время самоизоляции
В Воронежской области коронавирусом заболели 39 человек на 29 апреля
Актеры Никитинского театра будут читать сказки по телефону бесплатной горячей линии
В Воронеже спасли двух бельчат, которых чуть не заклевали вороны
Жителя Воронежской области оштрафовали на 15 тысяч за фейк о коронавирусе
На сотрудницу воронежского концерна "Созвездие" упали металлические листы
Продление нерабочего периода в Воронеже: до какого числа продолжится режим самоизоляции
Количество воронежцев, пострадавших от укусов клещей, меньше, чем год назад
В Воронеже в два раза снизят единый налог для пострадавших от COVID-19 предпринимателей
Коронавирус заподозрили еще у 20 жителей Воронежской области
Болельщики определили лучший гол воронежского «Факела» в сезоне
В микрорайоне Воронежа мамы с колясками вынуждены ходить по проезжей части