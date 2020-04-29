В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП с машиной ГИБДД

29 Апр 2020 2020-04-29T12:16:58+03:00

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В Боброве пять человек пострадали в ДТП с автомобилем сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария случилась в среду, 29 апреля в 9.40 утра у одного из домов по улице 22 января. По предварительным данным, когда «Шкода-Октавия», за рулем которой был 42-летний инспектор ОБДПС ГУ МВД России по области, двигалась по главной дороге в нее врезалась, выехавшая со второстепенной дороги «Лада-Веста». От удара автомобиль полиции вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с иномаркой «Форд Фокус» под управлением 41-летнего местного жителя. Оказалось, что в «Ладе» были трое пьяных парней в возрасте от 27 до 33 лет.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу попала пенсионерка, которая была пассажиркой «Форд-Фокуса» а также водитель «Шкоды» и водитель и два пассажира «Лады».

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU