В Воронеже водителю отомстили за парковку на газоне, разбив ему лобовое стекло

29 Апр 2020 2020-04-29T12:08:10+03:00

Владельцу машины придется отдать немалую сумму за новое лобовое стекло, если только он не захочет ездить с разбитым. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» опубликовали пост о «доброжелательных соседях». На фото белая «Шкода» стоит на газоне, при этом капот у нее сильно потемнел, а верх лобового стекла разбит. Автор поста сообщил, что снимок сделан у дома № 211 на улице 9 Января.

В комментариях к фото люди разделились на два лагеря. Одни открыто сочувствуют «народным мстителям», наказавшим водителя за парковку на газоне. Другие считают, что в любом случае нельзя нарушать закон. И за поврежденный газон разбивать стекло могут, по их мнению, только, мягко говоря, нехорошие люди.

Очевидно и то, что многие воронежские дворы просто не приспособлены для того, чтобы дать пристанище резко возросшему в последние годы числу машин. Гаражей мало, а «на халяву» ставить автомобили, где придется, конечно, легче.

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ИСТОЧНИК KP.RU