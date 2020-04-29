В Воронеже девушка хотела защитить свои деньги от мошенников и лишилась 28 тысяч
Жительница Воронежа обратилась в полицию после того, как поняла, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 29 апреля.
29-летняя горожанка рассказала правоохранителям, что накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина ввел женщину в заблуждение, попросил ее совершить несколько операций через мобильное приложение, чтобы защитить счет от незаконного списания денег. Местная жительница поверила и перевела мошенникам больше 28 тысяч рублей.
Ппо данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».
Всего за сутки в регионе зарегистрировано двенадцать сообщений о противоправных действиях, совершенных путем обмана и злоупотребления доверия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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