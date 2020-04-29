В Воронежской области фиктивный инвалид обманул пенсионный фонд на 600 тысяч рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T10:40:31+03:00

Мужчина больше шести лет получал пенсию по поддельным документам

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Житель Ростовской области, прописанный в Богучарском районе шесть лет ежемесячно незаконно получал социальную пенсию по инвалидности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Махинации обнаружили сотрудники прокуратуры во время проверки. В 2013 году 27 летний мужчина представил выписку из акта освидетельствования гражданина, бессрочно признанного инвалидом второй группы. Но оказалось, что никакого освидетельствования ростовчанин не проходил. Более того, он не является инвалидом по состоянию здоровья.

Ущерб Пенсионному фонду составил более 600 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в полицию. На их основании возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159. 2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU