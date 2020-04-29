В Воронеже «Вольво» врезалась в грузовик и отлетела еще на две машины: ранена девушка

29 Апр 2020 2020-04-29T12:08:39+03:00

Несмотря на жуткие повреждения шведского автомобиля, все в нем остались живы

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29 апреля в 4.50 у дома № 35 на Ленинском проспекте недалеко от остановки Полины Осипенко случилась авария, в которую попали четыре машины.

- 22-летний водитель «Вольво» врезался в ехавший впереди «МАЗ». Легковую машину отбросило на стоявший на обочине микроавтобус «Ивеко», а тот откатился назад и ударил также припаркованный «Мерседес-Бенц». В больницу с ушибом головного мозга отвезли 23-летнюю девушку. 49-летний шофер грузовика за медицинской помощью не обращался, - рассказали в городском отделе пропаганды регионального УГИБДД.

Очевидцы аварии сообщают, что хотя «Вольво» снаружи жутко разбита и покорежена, салон почти цел. Свидетели ДТП также рассказали, что после аварии из шведской легковушки вылезли люди, по виду явно навеселе – причем они смеялись. Впрочем, такое поведение случается и от шока. Также, по словам очевидцев, водитель «Вольво» сразу после ДТП куда-то убежал.

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ИСТОЧНИК KP.RU