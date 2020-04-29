В столкновении двух авто в Воронеже пострадали три человека

29 Апр 2020 2020-04-29T10:22:20+03:00

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В Воронеже на улице Варейкиса у дома 68 столкнулись два авто. Пострадали трое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в среду, 29 апреля.

Авария случилась накануне, 28 апреля, в 8.15. По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля «Ситроен С4» ехал по переулку Свердлова со стороны улицы Урицкого в направлении проспекта Труда. На перекрестке дорог он столкнулся с «Нивой Шевроле». За рулем авто был 78-летний житель. Он ехал с Московского проспекта в направлении улицы Урицкого.

В результате ДТП водителя иномарки с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение, а водителя и 65-летнюю пассажирку «Нивы» позже самостоятельно обратились за помощью в больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Всего за сутки зарегистрировано 90 ДТП, из них в областном центре – 71, на федеральных трассах - три, в районах области –16. В пяти ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU