В Воронеже муж до смерти забил гражданскую жену ногами во время самоизоляции

29 Апр 2020 2020-04-29T09:41:13+03:00

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В Воронеже 42-летний местный житель жесткого убил свою гражданскую жену. Во время ссоры мужчина избил ногами женщину. Травмы оказались для нее смертельными. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Страшная трагедия произошла 16 апреля в квартире дома по улице 121 Стрелковой Дивизии. По версии следствия, между сожителями произошла ссора. Во время нее мужчина схватил 41-летнюю женщину за волосы и вытолкнул ее из комнаты. Она упала на пол. Через некоторое время ситуация повторилась. Он снова оттаскал подругу за волосы, но в этот раз добавил еще и несколько ударов ногами в правый бок. Почти сразу женщина скончалась. По предварительным данным, причиной ее смерти стала травма органов забрюшинного пространства.

Мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Также ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину горожанин полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU