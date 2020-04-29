Актеры Никитинского театра будут читать сказки по телефону бесплатной горячей линии

29 Апр 2020 2020-04-29T09:05:49+03:00

29 апреля с 19 до 21 часов при звонке на бесплатную горячую линию сказок дети смогут пообщаться вживую с актерами воронежского Никитинского театра и услышать волшебную историю из уст настоящих сказочников

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В эту среду, 29 апреля, по бесплатному телефону 8-800-250-10-51 с 19.00 до 21.00 отвечать на звонки ребят и рассказывать волшебные истории будет художественный руководитель Никитинского театра Борис Алексеев, а также ведущие актеры площадки: Илья Крылов, Марина Демьяненко, Мария Соловей, Татьяна Солошенко. Вместе с ними добрые истории о сказочных героях будет читать член Союза писателей России, известный воронежский краевед и общественный деятель Николай Сапелкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU