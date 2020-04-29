В Воронеже спасли двух бельчат, которых чуть не заклевали вороны

29 Апр 2020 2020-04-29T08:01:10+03:00

Также из соседней области в столицу Черноземья привезли зайчонка

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Сразу трех зверьков доставили к волонтерам в центр реабилитации диких животных «Сердце леса» за минувшие сутки. Двух бельчат спасли жители Воронежа. А зайчика привезли в столицу Черноземья из Белгородской области.

Учредитель «Сердца леса» Анита Придоткайте рассказала, что бельчат - мальчика и девочку - нашли в одном из парков города. Их чуть не заклевали вороны. Малышам около 45-50 дней.

Зайка некоторое время жила у своих спасителей, а затем они нашли группу центра реабилитации в Воронеже и перевезли ее сюда.

Фото: центр реабилитации диких животных «Сердце леса».

Зверята чувствуют себя хорошо. Их обследуют, вылечат и выпустят на волю.

Напомним, около недели назад в центр доставили молодого ежика с ожирением. Проблемы со здоровьем у животного начались из-за того, что его кормили молоком и кошачьим кормом, чего делать категорически нельзя. Иногда спасение может и навредить. Поэтому лучше обратиться к специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU