В Воронеже спасли двух бельчат, которых чуть не заклевали вороны
Сразу трех зверьков доставили к волонтерам в центр реабилитации диких животных «Сердце леса» за минувшие сутки. Двух бельчат спасли жители Воронежа. А зайчика привезли в столицу Черноземья из Белгородской области.
Учредитель «Сердца леса» Анита Придоткайте рассказала, что бельчат - мальчика и девочку - нашли в одном из парков города. Их чуть не заклевали вороны. Малышам около 45-50 дней.
Зайка некоторое время жила у своих спасителей, а затем они нашли группу центра реабилитации в Воронеже и перевезли ее сюда.
Фото: центр реабилитации диких животных «Сердце леса».
Зверята чувствуют себя хорошо. Их обследуют, вылечат и выпустят на волю.
Напомним, около недели назад в центр доставили молодого ежика с ожирением. Проблемы со здоровьем у животного начались из-за того, что его кормили молоком и кошачьим кормом, чего делать категорически нельзя. Иногда спасение может и навредить. Поэтому лучше обратиться к специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU