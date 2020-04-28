Жителя Воронежской области оштрафовали на 15 тысяч за фейк о коронавирусе
Мировой суд Бобровского района признал местного жителя виновным в распространении недостоверной информации о коронаврирусе. Мужчина разместил в чате программы-мессенджера аудиосообщение о зараженных болезнью, чтобы предупредить своих коллег.Однако в достоверности информации не убедился. Кто-то из прослушавших это сообщение распространил его дальше. Так информация вышла за пределы корпоративного чата и появилась в соцсетях.
Там сообщение и обнаружили полицейские, нашли первоисточник фейка и его автора и составили на него административный протокол за «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».
Суд назначил бобровцу наказание в виде штрафа размером 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU