Жителя Воронежской области оштрафовали на 15 тысяч за фейк о коронавирусе

28 Апр 2020 2020-04-28T20:07:59+03:00

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Мировой суд Бобровского района признал местного жителя виновным в распространении недостоверной информации о коронаврирусе. Мужчина разместил в чате программы-мессенджера аудиосообщение о зараженных болезнью, чтобы предупредить своих коллег.Однако в достоверности информации не убедился. Кто-то из прослушавших это сообщение распространил его дальше. Так информация вышла за пределы корпоративного чата и появилась в соцсетях.

Там сообщение и обнаружили полицейские, нашли первоисточник фейка и его автора и составили на него административный протокол за «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».

Суд назначил бобровцу наказание в виде штрафа размером 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU