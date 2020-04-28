2020-04-28T19:35:06+03:00
Происшествия

На сотрудницу воронежского концерна "Созвездие" упали металлические листы

Женщина получила тяжелые травмы
Елена ФЕДЯШЕВА
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Сотрудница получила тяжкий вред здоровьюСотрудница получила тяжкий вред здоровьюФото: из архива «КП»
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Воронежские следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда в производственном помещении АО «Концерн «Созвездие», повлекшее причинение тяжкого вредя здоровью сотрудницы.

По версии следствия, 13 марта в помещении концерна на улице Плехановской, 14 в процессе транспортировки материалов на 44-летнюю сотрудницу предприятия опрокинулись и упали металлические листы. В результате ЧП женщина получила серьезные травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровья.

- Сотрудниками СК изъяли документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, из Государственной инспекции труда по Воронежской области истребованы материалы расследования несчастного случая на производстве, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается - рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Валерий Смольянинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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