2020-04-28T18:21:29+03:00
Общество

Количество воронежцев, пострадавших от укусов клещей, меньше, чем год назад

Об этом говорит статистика Роспотребнадзора
Елена ФЕДЯШЕВА
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Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области опубликовала данные по количеству пострадавших от укусов иксодовых клещей. С начала года, по данным ведомства, за помощью врачей обратились 273 человек. В прошлом году к концу апреля пострадавших было на 6% больше (273).

Специалисты уверяют, что такая картина характерна для среднемноголетних значений. Однако, по наблюдениям воронежцев, в этом году клещи особенно активны и агрессивны. Их находят не только на одежде и домашних питомцах после выездов на природу. Кровососы атакуют даже автомобили. И нападают на горожан даже по пути в магазин.

В этом году по планам Роспотребнадзора для защиты от клещей планируется обработать 80,6 га мест массового пребывания людей: парков, скверов, территорий детских загородных лагерей.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции управление Роспотребнадзора по Воронежской области в период самоизоляции не рекомендует посещать парки, скверы, леса, кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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