2020-04-28T17:52:49+03:00
Спорт

Болельщики определили лучший гол воронежского «Факела» в сезоне

Им стал мяч, забитый Михаилом Петрусёвым в ворота ивановского «Текстильщика» [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Задать вопрос автору самого красивого гола "Факела" в сезоне Михаилу Петрусёву можно по электронной почте.Задать вопрос автору самого красивого гола "Факела" в сезоне Михаилу Петрусёву можно по электронной почте.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Подведены итоги голосования болельщиков, определявших самый красивый гол «Факела» в сезоне 2019-2020 годов. Первенство ФНЛ с большой долей вероятности завершилось. Об этом сообщил президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов. А значит, самое время подводить предварительные итоги.

Из десятки лучших голов любители футбола, как говорится, за явным преимуществом красивейшим признали мяч, забитый Михаилом Петрусёвым на выезде ивановскому «Текстильщику» 31 августа прошлого года. Удар получился с лета – на загляденье. Объективно, конкурентов этому голу среди других мячей «Факела» не было.

В пресс-службе «Факела» пообещали провести «народное интервью» с автором самого красивого забитого мяча. Все желающие задать вопросы Михаилу Петрусёву могут отправить их на электронную почту pr@fakelfc.ru с пометкой в теме письма «Петрусёву». Вопросы принимают до 12.00 29 апреля.

Самый красивый гол "Факела" в сезоне 2019-2020 годов.fakelfc.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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