В микрорайоне Воронежа мамы с колясками вынуждены ходить по проезжей части

28 Апр 2020 2020-04-28T20:21:52+03:00

Прямо по дороге вынуждены идти и дети, и старики, и мамы с колясками. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

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В микрорайоне Боровое нет тротуара на улице Героев России от почтового отделения и до улицы Федоровского. Не только взрослые вынуждены идти прямо по дороге, но и дети, которым так удобнее всего добраться до школы № 64. Ребята идут либо по обочине, либо прямо по проезжей части. А по этой дороге едут и маршрутки, и масса другого транспорта.

- Каждый раз, отправляя детей на уроки, мы волнуемся , - говорит житель Борового Валерий Печерских. - Объясняем, конечно, как вести себя на дороге, просим быть осторожнее. Но не все прислушиваются. Часто ребята идут на занятия в наушниках не навстречу транспорту, а спиной к нему. Они не слышат машин из-за музыки. А водители не видят, что ребенок в наушниках.

По дороге вынуждены идти и мамы с колясками, которые не могут проехать по грязной обочине. Тротуар резко обрывается у «зебры» рядом с почтой. Люди просят продолжить его хотя бы до перекрестка с улицей 50-летия Октября, чтобы можно было безопасно пройти к супермаркету, аптеке и к мини-рынку.

Жители Борового обратились со своими проблемами в региональное отделение Общероссийского народного фронта ОНФ. Активисты этой организации связались с властями. Пока безрезультатно.

- В официальных ответах чиновники ссылаются на планируемое строительство коммунальных сетей. Дескать, пока они не сданы, делать пешеходную дорожку не целесообразно. Сети должны были проложить до 2020 года. Однако, по словам местных жителей, конкретно на улице Героев России к работам не приступали, а когда они начнутся, неизвестно, - рассказал член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Воронежской области Игорь Яковлев.

Многие улицы Борового не имеют твердого покрытия. 90% проезжей части на улицах Тридцатого Октября и Людмилина занимают заполненные водой ямы глубиной до 40 сантиметров. Надо приложить немало усилий, чтобы их обойти или объехать.

В дождливую погоду дорога на двух улицах Борового превращается в полосу препятствий.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Мы понимаем, что быстро заасфальтировать весь частный сектор в Воронеже невозможно. Но в данном случае вопрос можно решить иначе. Почва в Боровом песчаная, непролазной грязи на грунтовках нет. Их достаточно несколько раз в год грейдировать, чтобы создать людям более комфортные условия, - предложил Яковлев.

В мэрии ситуацию в Боровом прокомментировали так:

- В микрорайоне в 2020 году планируют сделать асфальт на подъездах к школе № 64 (по улице Федора Тютчева от остановки «пер. Ангелиной») и к детсаду № 69 (по улице Попова) с устройством тротуаров. Что касается грейдирования, то такие работы постоянно выполняют по заявкам от жителей. Для этого нужно обратиться в районную управу.

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ИСТОЧНИК KP.RU