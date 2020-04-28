В ночь на 29 апреля дорожники будут работать на 16 улицах Воронежа

28 Апр 2020 2020-04-28T17:26:30+03:00

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В предстоящую ночь в Воронеже в рамках масштабного ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы пройдут на участках 16 улиц. На отдельных из них ремонт продолжится и днем: автомобильный трафик пока позволяет работать в светлое время суток.

Адреса, где пройдет ремонт:

Чиновники просят воронежцев быть осторожными и не парковать машины в указанных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU