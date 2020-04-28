2020-04-28T18:09:31+03:00
Общество

Стало известно, будет ли в Воронеже салют на День Победы

Его не отменили, но пока не определили, как будут обеспечивать безопасность в нынешних условиях
Юрий КОЗЛОВ
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Велика вероятность, что на этот раз вживую салют увидят только жители домов, из которых можно разглядеть небо над водохранилищем.Велика вероятность, что на этот раз вживую салют увидят только жители домов, из которых можно разглядеть небо над водохранилищем.Фото: из архива «КП»
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В Воронеже 9 мая будет салют. Это подтвердили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Салют, как всегда на День Победы, начнется в 22.00. Военные обещают 30 залпов, которые будут продолжаться около десяти минут. Напомним, в ЗВО также сообщили о том, что 9 мая над 12 городами России, в том числе и над Воронежем, пролетят парадным строем более сотни самолетов и вертолетов. Среди них экипажи истребителей Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34, дальних перехватчиков МиГ-31, военно-транспортных самолётов Ан-12 и Ан-26.

Что же касается безопасности в условиях пандемии коронавируса, в военном округе сообщили, что ею занимается местные власти. И лишь предположили, что из-за сложившейся ситуации вживую салют увидят только воронежцы, у которых из окон можно разглядеть небо над водохранилищем.

По поводу того, будут ли перекрывать территорию возле водохранилища, чтобы там не было толпы желающих посмотреть салют, пока ничего неизвестно. Видимо, с конкретными мерами предосторожности определятся 29 апреля на очередном заседании оперативного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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