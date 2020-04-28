Стало известно, будет ли в Воронеже салют на День Победы

28 Апр 2020 2020-04-28T18:09:31+03:00

Велика вероятность, что на этот раз вживую салют увидят только жители домов, из которых можно разглядеть небо над водохранилищем. Фото: из архива «КП»

Его не отменили, но пока не определили, как будут обеспечивать безопасность в нынешних условиях

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В Воронеже 9 мая будет салют. Это подтвердили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Салют, как всегда на День Победы, начнется в 22.00. Военные обещают 30 залпов, которые будут продолжаться около десяти минут. Напомним, в ЗВО также сообщили о том, что 9 мая над 12 городами России, в том числе и над Воронежем, пролетят парадным строем более сотни самолетов и вертолетов. Среди них экипажи истребителей Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34, дальних перехватчиков МиГ-31, военно-транспортных самолётов Ан-12 и Ан-26.

Что же касается безопасности в условиях пандемии коронавируса, в военном округе сообщили, что ею занимается местные власти. И лишь предположили, что из-за сложившейся ситуации вживую салют увидят только воронежцы, у которых из окон можно разглядеть небо над водохранилищем.

По поводу того, будут ли перекрывать территорию возле водохранилища, чтобы там не было толпы желающих посмотреть салют, пока ничего неизвестно. Видимо, с конкретными мерами предосторожности определятся 29 апреля на очередном заседании оперативного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU